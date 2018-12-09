В Киргизии по подозрению в коррупции задержан бывший вице-премьер

Бывший вице-премьер Киргизии Дуйшенбек Зилалиев задержан по подозрению в коррупции. Спецслужбы подозревают его в незаконной выдаче лицензий на разработку месторождений природных ископаемых.

Несмотря на серьезные обвинения, взять под стражу бывшего чиновника решили только после того, как он захотел покинуть страну. В пятницу вечером Зилалиев попытался вылететь за рубеж из аэропорта "Манас".

По данным источников в правоохранительных органах, ранее бывшему вице-премьеру был закрыт выезд из страны в связи с другим уголовным делом. Зилалиев обвинялся в заведомо ложном сообщении о теракте. В день инаугурации президента Сооронбая Жээнбекова чиновник заявил о якобы заложенной бомбе на пути следования кортежа.

Позже он попытался оправдаться тем, что сотрудники правоохранительных органов его якобы неправильно поняли, но Первомайский райсуд Бишкека, где проходил процесс по делу, посчитал иначе. Несколько недель назад он приговорил чиновника к трем годам условно. Зилалиев заявлял, что намерен обжаловать решение в вышестоящей инстанции.

С 2010 года Дуйшенбек Зилалиев занимал во властных структурах Киргизии ряд высоких должностей. До того, как занять кресло вице-премьера, он успел побывать заместителем секретаря Совета обороны, директором Госагентства геологии и минеральных ресурсов, председателем Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования. После победы Сооронбая Жээнбекова на выборах Зилалиев некоторое время возглавлял Фонд по управлению госимуществом, но после возбуждения уголовного дела по ложному сообщению о теракте ушел в отставку.