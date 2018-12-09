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09.12.2018 11:17
Рубрика: В мире

В Киргизии по подозрению в коррупции задержан бывший вице-премьер

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)

Бывший вице-премьер Киргизии Дуйшенбек Зилалиев задержан по подозрению в коррупции. Спецслужбы подозревают его в незаконной выдаче лицензий на разработку месторождений природных ископаемых.

Несмотря на серьезные обвинения, взять под стражу бывшего чиновника решили только после того, как он захотел покинуть страну. В пятницу вечером Зилалиев попытался вылететь за рубеж из аэропорта "Манас".

По данным источников в правоохранительных органах, ранее бывшему вице-премьеру был закрыт выезд из страны в связи с другим уголовным делом. Зилалиев обвинялся в заведомо ложном сообщении о теракте. В день инаугурации президента Сооронбая Жээнбекова чиновник заявил о якобы заложенной бомбе на пути следования кортежа.

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Позже он попытался оправдаться тем, что сотрудники правоохранительных органов его якобы неправильно поняли, но Первомайский райсуд Бишкека, где проходил процесс по делу, посчитал иначе. Несколько недель назад он приговорил чиновника к трем годам условно. Зилалиев заявлял, что намерен обжаловать решение в вышестоящей инстанции.

С 2010 года Дуйшенбек Зилалиев занимал во властных структурах Киргизии ряд высоких должностей. До того, как занять кресло вице-премьера, он успел побывать заместителем секретаря Совета обороны, директором Госагентства геологии и минеральных ресурсов, председателем Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования. После победы Сооронбая Жээнбекова на выборах Зилалиев некоторое время возглавлял Фонд по управлению госимуществом, но после возбуждения уголовного дела по ложному сообщению о теракте ушел в отставку.

В мире экс-СССР Киргизия
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