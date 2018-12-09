В Махачкале дрифтеры на дорогих спорткарах протаранили полицейский УАЗ

В Махачкале сотрудникам дорожной полиции пришлось организовать погоню, чтобы задержать лихачей на дорогих спортивных автомобилях BMW и Mercedes Benz. Дрифтеры устроили гонки на одной из центральных улицах города.

На видео показано, как водитель Mercedes "нарезает" на перекрестке несколько кругов, а затем скрывается. Затем в кадре появляется полицейский УАЗ с включенными специальными сигналами, но в него врезается BMW. После удара машина также скрывается.

Как сообщают "Вести", виновники и участники аварии задержаны и в отношении них будут приняты санкции в соответствии с ПДД. Машины задержаны и доставлены в участок.