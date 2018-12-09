Во Владикавказе нашли тела двух упавших в канал ГЭС мужчин

Во Владикавказе спасатели нашли тела двух мужчин, упавших в канал Дзауджикауской ГЭС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.

По свидетельству очевидцев, два человека при невыясненных обстоятельствах упали в канал ГЭС. После этого спасатели начали их поиски.

- Сначала обнаружили тело одного мужчины, - сообщила начальник пресс-службы республиканского МЧС Юлия Старикова. - Потом в канале спустили воду. На это ушло несколько часов. Затем обнаружили тело второго мужчины. Ведутся работы по его подъему.

По данным спасателей, обоим погибшим на вид около 40-50 лет. Их личности устанавливаются. Пока неизвестны причины, по которым они попали в воду.



Справка "РГ"

Дзауджикауская ГЭС обеспечивает потребности Владикавказа в электроэнергии и относится к разряду малых электростанций, генерируя мощность всего 8 МВт. Расположена на Тереке в городской черте, не имеет собственного водохранилища и работает по водотоку. Деривационный канал, подводящий воду к ГЭС, длинной 2,8 километра. В него и упали люди.

