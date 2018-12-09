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09.12.2018 21:12
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Зенит" проиграл на своем поле "Рубину"

Текст: Артур Нанян
Питерский "Зенит" потерпел второе поражение подряд в чемпионате страны. В матче 17-го тура "сине-бело-голубые" уступили дома "Рубину" - 1:2.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Перед встречей лидер Премьер-лиги остался без своей ударной силы - Артема Дзюбы. Форвард сборной России усугубил травму колена и в итоге не попал даже в заявку. В его отсутствие на острие у питерцев появился Себастьян Дриусси. Были потери и у казанцев. В частности, из-за дисквалификации матч пропускал лучший бомбардир "Рубина" - Сердар Азмун.

Фото: РИА Новости
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Гости очень быстро открыли счет: уже на седьмой минуте отличился Егор Сорокин. Он же в начале второй половины после грубейшей ошибки голкипера "Зенита" Андрея Лунева удвоил преимущество своей команды. Но уже на 59-й минуте хозяева отквитали один мяч. С пенальти забил Леандро Паредес. В концовке "сине-бело-голубые" перешли на постоянные навесы в чужую штрафную. Но это не принесло им никакой пользы.

Зенитовцы достаточно неожиданно проиграли. Тем не менее на зимний перерыв команда Сергея Семака ушла лидером. В ее активе 34 очка, а у занимающего второе место "Краснодара" - 33. В своем матче "быки" не сумели дома победить "Уфу" - 1:1.

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