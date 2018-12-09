В Крыму в аварии с легковушкой погибли четыре человека

В Бахчисарайском районе Крыма легковой автомобиль врезался в препятствие и перевернулся, в результате погибли четыре человека. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Авария произошла накануне вечером на дороге между селами Табачное и Вилино Бахчисарайского района.

- Около 11 часов вечера автомобиль Volkswagen вылетел с трассы, врезался в препятствие и опрокинулся, - рассказала пресс-секретарь МВД РК Ольга Кондрашова. - В результате четыре человека погибли, один получил телесные повреждения.

Она отметила, что следователи сейчас уточняют обстоятельства происшествия и выясняют причины и условия, которые привели к смертельному ДТП.