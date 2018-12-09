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09.12.2018 15:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму в аварии с легковушкой погибли четыре человека

Текст: Юлия Крымова (Симферополь)

В Бахчисарайском районе Крыма легковой автомобиль врезался в препятствие и перевернулся, в результате погибли четыре человека. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

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Авария произошла накануне вечером на дороге между селами Табачное и Вилино Бахчисарайского района.

- Около 11 часов вечера автомобиль Volkswagen вылетел с трассы, врезался в препятствие и опрокинулся, - рассказала пресс-секретарь МВД РК Ольга Кондрашова. - В результате четыре человека погибли, один получил телесные повреждения.

Она отметила, что следователи сейчас уточняют обстоятельства происшествия и выясняют причины и условия, которые привели к смертельному ДТП.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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