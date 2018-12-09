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09.12.2018,  
11:26
Текст:  Руслан Мельников

США модернизируют термоядерную боеголовку

У США могут появиться модернизированные термоядерные боеголовки W78.

Как сообщает RT со ссылкой на отчет Счетной палаты США, в Национальном управлении ядерной безопасности (НУЯБ) США существуют планы вернуться к программе замены термоядерной боеголовки W78.

Фото: Alert5/ Wikimedia.org
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Ранее попытки модернизировать эту боеголовку предпринимались в течение 10 лет, но из-за финансовых затруднений в 2014 году эту программу пришлось приостановить. В случае возобновления программы в период с 2019 по 2041 на нее, по предварительной оценке, будет потрачено 10 - 15 миллиардов долларов.

По официальной версии НУЯБ и Минобороны США хотят продлить срок службы ядерного оружия и в большей степени обеспечить его безопасность. Однако эксперты, к которым обратились корреспонденты RT, считают, что США пытаются таким образом получить военное преимущество над Россией.

Боеголовками W78 снаряжаются американские межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman-III. Кроме того, ядерный заряд этой боеголовки, возможно, будет использоваться на баллистических ракетах, запускаемых с субмарин. Между тем специалисты отмечают, что из-за отказа использования в W78 малочувствительных взрывчатых веществ, транспортировать боеголовку довольно сложно.

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