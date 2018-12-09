Бывший постпред Украины при НАТО Петр Гаращук неожиданно поднял вопрос о "ядерном потенциале" республики. У Украины, уверяет генерал-майор, есть "уникальные возможности" для создания не только собственной атомной бомбы, но даже ядерных боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет. Каким образом Киев мог бы даже в теории запустить военную ядерную программу в обход международных обязательств, Гаращук не пояснил. Однако заверил, что Украина не боится никаких санкций.

По словам военного, с которым пообщался украинский телеканал "Обозреватель", его страна располагает не только "интеллектуальными", но также "финансовыми и организационными" ресурсами, чтобы стать ядерной державой. При этом генерал не вдавался в дипломатические тонкости вопроса, который давно был решен на международно-правовом уровне. Напомним, что в мае 1992 года в Лиссабоне Казахстан, Украина и Белоруссия официально объявили себя безъядерными странами, присоединившись к советско-американскому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений и к глобальному Договору о нераспространении ядерного оружия. Тем самым Киев согласился с тем, чтобы уничтожить либо передать весь ядерный арсенал России как стране-правопреемнице СССР и легитимной державе ядерного клуба.

Как известно, этот арсенал, оставшийся на территории республики после распада Советского Союза, вызывал большие опасения в том числе у Соединенных Штатов, которые активно содействовали Москве в урегулировании проблемы. Несколькими месяцами ранее было подписано трехстороннее соглашение России, Соединенных Штатов и Украины о демонтаже или эвакуации всех ядерных объектов на украинской территории, оно также предписывало уничтожить все шахты для запуска ракет. На Смоленской площади в последние годы не раз подчеркивали, что безъядерный статус Украины не подлежит пересмотру.