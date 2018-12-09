В США назвали четыре вида смертоносного оружия России

Американское аналитическое издание The National Interest назвало четыре вида смертоносного оружия России, с которым "НАТО не захочет связываться". Это танки Т-72Б3 и Т-90, реактивная система залпового огня "Смерч", ракетные комплексы "Искандер" и ЗРК С-400 "Триумф", которые, по словам издания, отражают боевые возможности армии страны.

Отмечается, что танки Т-72Б3 и Т-90АС имеют улучшенную защиту, усовершенствованные орудия, тепловизоры и боеприпасы. По мнению автора статьи, все это дает им возможность уничтожать технику западных стран на более коротких дистанциях боя, пишет РИА Новости.

The National Interest также отмечает систему залпового огня БМ-30 "Смерч" калибром 300 миллиметров. По данным журнала, она является примером смертоносного воздействия российской артиллерии.

Описывает издание и комплекс "Искандер", ракеты которого намного превосходят старые образцы по скорости и точности полета, а также способны уклоняться от систем противоракетной обороны и обладают "страшной" 680-килограммовой боеголовкой.

Верхом развития ПВО России автор статьи считает комплекс С-400 "Триумф", который может отслеживать и атаковать одновременно до 36 самолетов на дальности до 400 километров. Такие батареи в Сирии и Калининграде могут перекрыть воздушное пространство над авиабазами Турции, Кипра, Польши и Германии, заключает издание.

Ранее The National Interest составил рейтинг самых смертоносных кораблей Черноморского флота.