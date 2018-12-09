Видео: Скутерист мастерски балансирует при перевозке длинной трубы

Легко и приятно быть гонщиком F1 где-нибудь в Монте-Карло. Аплодисменты и автографы, симпатичные грид-герлз и брызги шампанского с пьедестала. А как вишенка на торте - твоё имя, выгравированное на кубке.

Хорошо быть автокаскадером в кино. Головокружительные трюки, погони и свет софитов. Даже если в кадре лицом не мелькнешь, то в титрах обязательно укажут: так, мол, и так, во время исполнения сложнейших трюков за рулем был не какой-то там Вин Дизель, а тот самый Вася Пупкин.

И лишь миллионам безымянных российских "шумахеров" остается надеяться только на посмертную славу, на камеру телефончика в руках друзей, да на видеорегистратор едущих рядом водителей. И они не подводят. Регулярно на Youtube появляются образцы великолепного владения автомототехникой, вроде того, о котором мы хотим сегодня рассказать.

Безымянный скутерист с ювелирной точностью провез 6-метровую трубу по улочкам дагестанского Хасавюрта. Ровно провел свой драндулет по извилистому маршруту, избежал столкновений со встречными машинами, не задел припаркованные на обочине автомобили и скрылся где-то в синеве декабря. Нетрудно угадать, что скажет по этому поводу ГИБДД города, а мы скажем: круто.