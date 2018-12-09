Жена Льва Лещенко рассказала о его экстренной госпитализации

76-летний советский и российский певец, продюсер, педагог и актер Лев Валерьянович Лещенко госпитализирован в Москве. Информацию подтвердили близкий друг артиста Владимир Винокур и супруга исполнителя Ирина. Заверив, что сейчас с народным артистом уже все в порядке.

"Все нормально, сейчас еду к нему. Он успел на концерт и ехал на другой концерт. Чувствует себя неплохо, все отлично", - сообщила Ирина Лещенко KP.RU.

Винокур также успокоил поклонников артиста, подчеркнув, что речь идет об "обычном обследовании". "Это обычное обследование, не волнуйтесь. Просто почувствовал себя неважно. Сейчас на обследовании", - изложил ситуацию юморист.

Ранее сообщалось, что Лещенко был экстренно госпитализирован в субботу - прямо из концертного зала "Мир".

Лев Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве. В школе пел в хоре и занимался спортом. Но по настоянию педагога далее сосредоточился исключительно на пении, так как подавал надежды. В частности, преуспевая в исполнении песен Утесова.

Служил в армии, после армии, в сентябре 1964-го, поступил в ГИТИС: хотя экзамены уже закончились, Лещенко зачислили в институт. На втором курсе был принят в Театр оперетты. Первая роль артиста - "грешник" в спектакле "Орфей в аду" - состояла из двух слов: "Пустите погреться". Дебютную пластинку выпустил в 1971-м - с песней "Не плачь, девчонка".

Экранный дебют - 1967-й, военная драма "Путь в "Сатурн". Снялся в ленте "Ищу зарю" (главная роль), серии новогодних мюзиклов "Старые песни о главном". Только что благодарный зритель мог наблюдать Лещенко в роли самого себя в сериале Буслова и Слепакова "Домашний арест".

Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".