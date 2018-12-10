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10.12.2018 19:40
Рубрика: Власть

Депутаты предложили установить время общения детей и родителей

Текст: Ольга Игнатова

Группа депутатов предложила внести поправки в Семейный кодекс РФ, которые уточняют способы общения проживающих отдельно друг от друга детей и родителей, а также время, которое должно быть предоставлено для их личного общения. Соответствующий законопроект внесен сегодня в Государственную думу.

Авторы инициативы напоминают, что по Семейному кодексу ребенок имеет право на общение с обоими родителями. Но даже если родители в разводе и не хотят друг друга видеть, это никоим образом не должно сказываться на ребенке. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение с ним, на участие в его воспитании и решение вопросов получения ребенком образования.

Фото: Олеся Курпяева
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Однако зачастую ребенок оказывается "разменной монетой", если один из родителей хочет что-то добиться от другого. Он просто устанавливает свои правила, вроде: хочешь видеться с сыном, сделай то-то или оплати счет. Можно, конечно, судиться и отстаивать свои законные права. Но мало кто это делает, учитывая длительность судопроизводства.

"В дальнейшем также проблематично обеспечить исполнение судебного решения, что еще усугубляет разрыв в отношении ребенка и отдельно проживающего родителя", - считают депутаты. И предлагают уточнить перечень способов общения ребенка и родителя, отдельно проживающего от него, во избежание запретов на те или иные способы общения.

"Общение ребенка и родителя, отдельно проживающего от ребенка, может осуществляться посредством личных встреч, телефонных переговоров, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, а также посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", - говорится в тексте подготовленного законопроекта.

Кроме того, предлагается установить минимальное время для общения посредством личных встреч (не менее 3 часов в неделю) в том случае, когда по требованию одного из родителей в суде рассматривается вопрос о порядке осуществления родительских прав на период до вступления в законную силу судебного решения по данному делу.

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