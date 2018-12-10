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Рубрика: Легковые авто

Экс-руководителя Nissan обвинили в сокрытии 44,5 млн долларов

Текст: Виктория Чернышева

Бывшему руководителю Nissan Motor Co. Карлосу Гону и члену совета директоров компании Грегу Келли предъявили обвинения в сокрытии дохода. По данным правоохранителей, Гон не задекларировал за пять лет около 5 миллиардов иен (44,5 млн долларов) - половину своего заработка.

Экс-глава Nissan отрицает вину в умышленном сокрытии доходов. По его словам, незадекларированные средства должны были стать его выходным пособием после того, как он уйдет из компании. Соответствующие документы подписал генеральный директор Nissan Хирото Сайкава.

Однако правоохранители считают, что эти средства все равно нужно было внести в налоговую декларацию.

Фото: Depositphotos.com
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Кроме того, как уточняет агентство Kyodo со ссылкой на источники, нарушение финансовой отчетности Гон объяснил тем, что не хотел, чтобы работники компании узнали о его высоких доходах и стали бы менее мотивированными.

Карлос Гон был арестован 19 ноября по обвинению в нарушении финансового законодательства. Лимит содержания подозреваемого под стражей в японском законодательстве - 22 дня, таким образом, срок истекает сегодня. Не исключено, что Гону и Келли вручат новые ордера на арест, чтобы удержать их в заключении до 30 декабря. Уголовную жалобу на подозреваемых также подала японская служба по контролю за ценными бумагами.

Экс-главе Nissan грозит до 10 лет заключения, а также солидный штраф - до 10 миллионов иен. Кроме того, штраф до 700 миллионов иен грозит и самой компании.

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