Епископы УПЦ запустили флешмоб в связи с допросами в СБУ

Епископы Украинской православной церкви запустили флешмоб в связи с вызовом многих священников на допросы в СБУ. В социальных сетях они высказывают слова поддержки канонической церкви и ее предстоятелю Онуфрию.

"Я начинаю флешмоб в поддержку святой церкви и моих побратимов священников, которых СБУ в Ровенской области вызвала на допросы. Этим мы покажем нашу верность матери церкви, ее предстоятелю, а также то, что мы не боимся давления и запугивания", - цитирует украинская зазета "Вести" протоиерея Василия Нечаева.

В социальных сетях появились десятки фотографий священников с бумагой в руках, на которой практически слово в слово написано (или напечатано): "Я поддерживаю УПЦ - готов к допросам в СБУ".

Напомним, в ноябре Служба безопасности Украины начала вызывать священников канонической Украинской православной церкви для неких бесед. В ходе общения сотрудники спецслужбы пытаются запугать архиереев и принудить их к участию в так называемом "объединительном соборе отцов нации" - официальном слиянии националистических религиозных сект в "единую поместную православную украинскую церковь".

В начале декабря митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий вернул Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение на "объединительный собор". А Священный Синод УПЦ заявил, что патриарх Варфоломей "не имеет никакого канонического права созвать любое собрание на Украине".