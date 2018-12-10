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10.12.2018 14:52
Рубрика: В мире

Епископы УПЦ запустили флешмоб в связи с допросами в СБУ

Текст: Юрий Когалов

Епископы Украинской православной церкви запустили флешмоб в связи с вызовом многих священников на допросы в СБУ. В социальных сетях они высказывают слова поддержки канонической церкви и ее предстоятелю Онуфрию.

"Я начинаю флешмоб в поддержку святой церкви и моих побратимов священников, которых СБУ в Ровенской области вызвала на допросы. Этим мы покажем нашу верность матери церкви, ее предстоятелю, а также то, что мы не боимся давления и запугивания", - цитирует украинская зазета "Вести" протоиерея Василия Нечаева.

В социальных сетях появились десятки фотографий священников с бумагой в руках, на которой практически слово в слово написано (или напечатано): "Я поддерживаю УПЦ - готов к допросам в СБУ".

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Напомним, в ноябре Служба безопасности Украины начала вызывать священников канонической Украинской православной церкви для неких бесед. В ходе общения сотрудники спецслужбы пытаются запугать архиереев и принудить их к участию в так называемом "объединительном соборе отцов нации" - официальном слиянии националистических религиозных сект в "единую поместную православную украинскую церковь".

В начале декабря митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий вернул Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение на "объединительный собор". А Священный Синод УПЦ заявил, что патриарх Варфоломей "не имеет никакого канонического права созвать любое собрание на Украине".

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