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10.12.2018,  
12:31
Текст:  Антон Валагин

F-35 признан негодным к боевым испытаниям

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lighting II. создание которого обошлось США в рекордные 1,5 триллиона долларов, не может начать главную фазу боевых испытаний. Об этом сообщил директор по тестированию Пентагона, копия его письма оказалась в распоряжении The National Interest.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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По заключению военных чиновников, программа F-35 не соответствует требованиям входа в "начальное оперативное испытания и оценку". Эта процедура - последний и решающий тест американской боевой техники перед принятием на вооружение и стартом масштабного производства. Однако Пентагон отказался взять на испытания F-35, поскольку создатели самолета не решили ряд серьезных проблем. Главные недостатки связаны с системой управления оружием. Lighting II неспособен использовать стандартные ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120, а снаряды авиапушки уходят в сторону от цели.

Разработчики, как и прежде, валят вину на огрехи в программном обеспечении самолета и обещают, что следующее обновление ПО решит все проблемы. То же самое они заявляли и два, и четыре года назад. Также F-35 испытывает серьезные проблемы с автономной информационно-логистической системой ALIS - помимо прочего, в ней хранятся данные о техническом состоянии борта и его оружии. Компьютер планирует сервисное обслуживание и сообщает наземным службам о необходимости доставить боеприпасы.

- Сейчас большинство функций ALIS работают лишь с высоким уровнем ручного труда администраторов и наземного персонала, - констатировали в Пентагоне.

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