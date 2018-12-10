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10.12.2018,  
12:06
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Финская армия показала танки Leopard-2A6 на параде

На проходившем на минувшей неделе военном параде, посвященном 101-летию независимости Финляндии, были продемонстрированы различные образцы современной боевой техники.

В качестве символа бронетанковой мощи выступали различные модификации Leopard-2 германского производства. Наряду со ставшей уже привычной модификацией А4 по улицам города Миккели прогрохотали еще не успевшие примелькаться в этой стране Leopard-2A6. 

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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Эти основные боевые танки до недавнего времени находились в составе сухопутных войск Нидерландов. После снятия их с вооружения финны решили закупить 100 единиц бывшей в употреблении техники.

А6 остается одной из самых совершенных версий среди всего "семейства кошачьих". Она вооружена мощной длинноствольной 120-мм танковой пушкой, имеет развитую систему управления огнем с тепловизионными каналами и панорамным прицелом командира. 1500-сильный дизельный двигатель способен разгонять 62-тонную машину до 70 км/ч. Запас хода достигает 550 км. В экипаж входят 4 человека.

Кроме обычных танков, в парадных колоннах были замечены инженерный " Leopard-2P" и танковый мостоукладчик " Leopard-2L".

Всего, как ожидается, в 2019 году в сухопутных войсках Финляндии будет находиться более 200 "бронированных кошек".

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