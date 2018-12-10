Яркие мгновения дипломатического турне Си Цзиньпина с супругой Пэн Лиюань

По приглашению короля Испании Филиппа VI, президента Аргентины Маурисио Макри, президента Панамы Хуана Карлоса Варела и президента Португалии Марселу Ребелу ди Соза, председатель КНР Си Цзиньпин с 27 ноября по 5 декабря посетил эти страны с государственными визитами. В ходе турне председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в 13-м саммите руководителей "Группы 20" в столице Аргентины, Буэнос-Айресе. В ходе турне, которые в прессе назвали "рейд сквозь бури Мирового океана", супруга Си Цзиньпина - Пэн Лиюань, сопровождавшая главу государства в поездке, в очередной раз познакомила мир со своеобразием китайской культуры.

Турне визитов в четыре страны длились 10 дней, за это время председатель КНР преодолел 40 тысяч километров и находился в полете 54 часа.

Красота и грация первой леди Китая покорили сердца международной общественности. Зарубежные СМИ писали о Пэн Лиюань: "Она постоянно рассказывает о китайской культуре, привлекает даже своим нарядом в традиционном китайском стиле". А при описании первой леди Китая наиболее часто употребляли прилагательное "элегантная". Испанские СМИ опубликовали подборку фотографий Пэн Лиюань, отмечая, что она наилучшим образом олицетворяет образ своей страны. Интересно, что король Испании Филипп VI с супругой провели своей медовый месяц в Китае. 28 ноября утром в сопровождении королевы Летисии Пэн Лиюань посетила Королевский театр в центре Мадрида и побывала на репетиции оперной постановки "Турандот". Для высоких гостей артисты исполнили три знаменитые арии из последнего акта оперы - "Пусть никто не спит", "Не плачь, Лю" и "Господи, услышь! ".

На банкете во Дворце Сарсуэлы - резиденции испанских монархов - королевская чета упомянула, что обе принцессы изучают китайский язык. Часто они говорят между собой по-китайски, чтобы их родители ничего не поняли.

В Аргентине 30 ноября вечером Си Цзиньпин и Пэн Лиюань сделали памятный снимок с главами зарубежных делегаций. Перед фотосессией американская президентская чета подошла к Си Цзиньпину и Пэн Лиюань, и президент США сказал: "До завтра!" (как известно, на следующий день 1 декабря состоялась судьбоносная встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа).

Во время проведения саммита "Группы двадцати" супруги некоторых лидеров стран посетили Дом-музей знаменитой аргентинской писательницы Виктории Окампо. Во время банкета первая леди Аргентины Хулиана Авада оживленно беседовала с сидящей рядом Пэн Лиюань. Хулиана Авада была в Китае во время саммита "Группы двадцати" в Ханчжоу осенью 2016 года. Она высоко оценила культурную программу саммита: "Я считаю, что концерт во время саммита "Группы двадцати" в Ханчжоу был незабываемым событием". Супруга президента Аргентины пригласила выступить перед гостями пррославленную певицу.

По сообщению аргентинских СМИ, до открытия саммита "Группы двадцати" первая леди Аргентины Хулиана Авада решила выбрать памятный подарок для Пэн Лиюань, который отражал бы специфику ее страны. В результате она выбрала дирижерскую палочку знаменитого аргентинского маэстро. Пэн Лиюань была очень рада подарку и с удовольствием сделала несколько взмахов ею. В свою очередь Пэн Лиюань преподнесла в дар супруге президента Аргентины и ее дочери велосипед китайского производства, на котором красовалась игрушка большой панды. Так первая леди Китая пригласила их посетить "родину большой панды" - провинцию Сычуань.

В Панаме Пэн Лиюань вместе с супругой президента Лореной Кастильо Гарсия участвовали в мероприятии на тему профилактики и лечения СПИДа. Колористика наряда первой леди Китая была выполнена в сине-белых тонах, что гармонично сочетается с цветом государственного флага Панамы. На Пэн Лиюань также была брошь в виде бабочки - это символ международной кампании, призывающей к ликвидации дискриминации в отношении ВИЧ-инфицированных Объединенной программы ООН по СПИДу (ЮНЭЙДС). Известно, что супруга президента Панамы Лорена Кастильо Гарсия является послом ЮНЭЙДС.

Материал предоставлен Медиакорпорацией Китая