В мире
10.12.2018 11:29
Текст: Юрий Сизов

МИД Беларуси: Заключение визового соглашения с ЕС затягивается

Заключение соглашений о реадмиссии и облегчении визовых формальностей, переговоры по которым Минск активно продолжает вести с ЕС, затягивается, систематически наталкиваясь на непредвиденные обстоятельства места и времени. Такой вывод напрашивается из заявления министра иностранных дел РБ Владимира Макея, которого цитирует сегодня БЕЛТА.

Правда, как сообщал "СОЮЗ", готовность способствовать упрощению въезда белорусских граждан на территорию ЕС на днях декларировала официальная Варшава. Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Рената Щенх по итогам заседания в Минске двухсторонней межправкомиссии по делам трансграничного сотрудничества высоко оценила двухстороннее взаимодействие между пограничными службами. По ее словам, "развитие таких контактов содействует в целом укреплению сотрудничества между государствами".

Фото: Александр Щербак/ТАСС
МИД Беларуси: В соглашении с РФ о признании виз найден баланс компромиссов

Тем не менее, глава белорусской дипломатии подчеркнул сегодня еще раз в беседе с журналистами, что "постоянно возникают какие-то новые моменты, связанные с инициативами европейских партнеров. Даже не всех, а отдельных стран из членов Европейского союза. Они постоянно предлагают какие-то вещи, направленные на определенное изменение и даже ужесточение первоначальных вариантов этих соглашений, что для нас не совсем приемлемо. Поэтому мы продолжаем дискуссию на эту тему. Думаю, что приемлемый вариант будет найден", - с определенным оптимизмом резюмировал министр.

По его мнению, это же относится и к проекту приоритетов партнерства между Беларусью и Европейским союзом.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2018 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»