МИД Беларуси: Заключение визового соглашения с ЕС затягивается

Заключение соглашений о реадмиссии и облегчении визовых формальностей, переговоры по которым Минск активно продолжает вести с ЕС, затягивается, систематически наталкиваясь на непредвиденные обстоятельства места и времени. Такой вывод напрашивается из заявления министра иностранных дел РБ Владимира Макея, которого цитирует сегодня БЕЛТА.

Правда, как сообщал "СОЮЗ", готовность способствовать упрощению въезда белорусских граждан на территорию ЕС на днях декларировала официальная Варшава. Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Рената Щенх по итогам заседания в Минске двухсторонней межправкомиссии по делам трансграничного сотрудничества высоко оценила двухстороннее взаимодействие между пограничными службами. По ее словам, "развитие таких контактов содействует в целом укреплению сотрудничества между государствами".

Тем не менее, глава белорусской дипломатии подчеркнул сегодня еще раз в беседе с журналистами, что "постоянно возникают какие-то новые моменты, связанные с инициативами европейских партнеров. Даже не всех, а отдельных стран из членов Европейского союза. Они постоянно предлагают какие-то вещи, направленные на определенное изменение и даже ужесточение первоначальных вариантов этих соглашений, что для нас не совсем приемлемо. Поэтому мы продолжаем дискуссию на эту тему. Думаю, что приемлемый вариант будет найден", - с определенным оптимизмом резюмировал министр.

По его мнению, это же относится и к проекту приоритетов партнерства между Беларусью и Европейским союзом.