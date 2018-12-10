Минпромторг сохранит адресную поддержку спроса на автомобили

Правительство сохранит адресные меры поддержки спроса на автомобили в 2019 году. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"У нас сохранятся они однозначно. У нас заложены средства в бюджете в части адресной поддержки", - сказал Мантуров (цитата по tass.ru).

Ранее глава Минпромторга говорил, что на поддержку спроса на автомобили в 2019 году будет выделено 10 миллиардов рублей. Общий объем государственного субсидирования автопрома был запланирован на уровне 200 миллиардов рублей. Адресные меры поддержки заключаются в субсидировании скидки в автокредитовании, а также субсидировании части затрат при лизинге. Кроме того, поддерживается спрос на электрический и газомоторный транспорт.