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10.12.2018 16:15
Рубрика: В мире

На Ибице не хватает уборщиков со знанием каталонского языка

Текст: Юрий Когалов

Работа учебных заведений на Ибице оказалась под угрозой из-за банальной нехватки уборщиков. Ситуация сложилась настолько катастрофическая, что власти Балеарских островов разместили объявления о найме везде, где только было можно. Однако проблема пока не решена из-за единственного требования, предъявляемого к кандидатам, - знания каталонского языка.

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Как напоминает газета El Mundo, в прошлом году эта проблема уже возникала на острове, и теперь она повторяется. Поиск персонала для школ и вузов на Ибице никогда не был легким из-за высоких цен на жилье и низкой заработной платы в сфере образования (по сравнению с гостиничным бизнесом). В связи с этим в 2016 году даже был создан список тех, кто желает работать уборщиком, чтобы их можно было быстро разыскать и нанять в случае необходимости. Предъявлялось только одно условие - быть старше 16 лет. В итоге был зарегистрирован 101 кандидат, каждый из которых даже заплатил почти 7 евро, чтобы попасть в этот список.

Однако вскоре был принят закон, согласно которому, чтобы занять любую официальную должность в региональной администрации, необходимо владеть каталонским языком. Затем это требование было включено в абсолютно все трудовые договора, заключаемые на островах, даже для мастеров тряпки и швабры. В результате большинство из этих кандидатов были исключены из списка, так как не смогли доказать свои знания. К тому же они потеряли свои деньги, внесенные в качестве пошлины. Представители профсоюза расценили это как мошенничество, но ничего поделать не могут, хотя и пытаются бороться с дискриминацией (или хотя бы добиться отсрочки, чтобы люди могли выучить каталонский).

Фото: REUTERS/Albert Gea
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На данный момент удалось добиться лишь снижения уровня знания с B1 (средний) до A2 (начальный). Однако и это не помогает найти подходящих по требованиям желающих мыть полы учебных заведениях.

В профсоюзе же отмечают, что довольно странно требовать знание грамматики каталонского языка, в то время как нет необходимости подтверждать знание испанского (кастильского, как его называют в самом пиренейском королевстве).

В мире Европа Испания
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