На Youtube–канале "Училка vs ТВ" начали поиск речевых ошибок звёзд

Учительница из Нижнего Новогорода Татьяна Гартман, прославившаяся тем, что критикует звёзд телевидения за их не всегда грамотный русский на Youtube-канале "Училка vs ТВ", поблагодарила своих подписчиков. Борясь с массовой неграмотностью, они стали присылать ей письма с речевыми ошибками знаменитостей и помогли подготовить последний выпуск.

В своих передачах Татьяна не только критикует, но и, как и положено по призванию, учит. К слову, в начале последнего выпуска она с юмором рассказывает, что среди ее подписчиков появились солецисты. Говоря языком Википедии, солецизм - это синтаксически неправильный оборот речи, не искажающий смысла высказывания.

Учитель признается, что очень любит такие авторские неологизмы. И приводит в пример свою соседку, которая как-то урезонила своего поющего во дворе мужа: "Быстро домой, а то ишь как раскобзонился". Последний выпуск "училки" посвящён певцам, спортсменам, ученым, - то есть тем людям, которые, по мнению Гартман, обязаны говорить правильно, поскольку часто появляются на экране.

И первой ласточкой новой программы стала певица Азиза. "Стоит Сашка с половиной тортА", - слышим из видео-нарезки. Гартман разводит руками: ошибка с "тортом" равносильна пресловутому "ЗвОнит".

"Я надеюсь, что все знают, в слове торт во всех падежах ударение на "О", - комментирует она.

Продолжает разговор о мучном и сладком российская спортсменка Лейсан Утяшева. "ГрЕнки, зефир с маслом…".

Учительница комментирует: "Раньше в слове гренки ударение было на И, то есть гренОк, гренкИ! Но ни тогда, ни сейчас никто так не говорил. Именно поэтому уже в новых словарях грЕнка-грЕнки" , - замечает русист.

И добавляет: "Конечно, я не ставлю это в упрек гимнастке. Мне просто захотелось рассказать об этом факте в истории русского языка".

И все же, в речи Лейсан она нашла ошибку. "Это был апогей моего огня, эмоций, связанных со спортом", - рассказывает Лейсан.

У спортсменки получилось в произношении нечто среднее между "ипогем" или "апогеем". "А правильно, естественно, апогей", - подчеркивает Татьяна Гартман.

На острый язычок "училки" попался и Иосиф Пригожин, который в передаче "Откровенно" выдал следующее: "Сестра двоюродная Валерии не смогла победить этот нЕдуг".

Также в новый видео-пост попал диалог Ксении Собчак и Василия Басты: "Скучаешь ЗА этим особым вниманием к своей персоне". "Ну, нет, я не скучаю ЗА вниманием. Это просто та реальность…".

Здесь ехидная русичка вспоминает строки из одесских рассказов Исаака Бабеля: "Что сказать тете Хани ЗА облаву? Скажи Бения знает ЗА облаву". Но Ксения и Василий все-таки не в Одессе. И поэтому им лучше скучать по или о", - возмущается Гартман.

А закончила передачу автор "Училка vs ТВ" песней Гуши Катушкина и Марии Чайковской: "У твоих постов эхо аэропортов".

Русист считает: эта песня была бы замечательной, если бы не злополучное "эхо аэропортОв". И напоминает: в слове аэропорт ударение всегда на -пОрт. Исключение в предложном падеже: в аэропортУ".

Татьяна Гартман поблагодарила своих подписчиков Дмитрия Пинчука, Елену Баранову, Макса Ланге, Оленьку Скопинцеву, которые, по ее словам, помогли подготовить этот выпуск.