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10.12.2018,  
15:15
Текст:  Руслан Мельников

НАТО следует опасаться: в США проанализировали эффективность ЗРК "Тор"

В США проанализировали эффективность российского зенитного ракетного комплекса "Тор" и пришли к выводу о том, что его следует особенно опасаться.
Фото: Vitaly V. Kuzmin/vitalykuzmin.net Фото: Vitaly V. Kuzmin/vitalykuzmin.net
Фото: Vitaly V. Kuzmin/vitalykuzmin.net

"Почему НАТО (или кто-либо еще) должен бояться российской системы ПВО "Тор"", - с такого заголовка начинается публикация The National Interest. Как отмечает издание, "Тор" был разработан в качестве замены ЗРК "Оса" на уровне дивизионного звена. Он должен был быстрее реагировать на такие новые угрозы, как низколетящие самолеты, использующие рельеф местности, высокоточные боеприпасы и крылатые ракеты.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
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""Тор" полностью автономен. Ракеты, радар слежения и радиолокатор поиска объединены в одном транспортном средстве. Система "Тор" использует прямой вертикальный запуск. Восемь ракет хранятся в вертикальных пусковых контейнерах", - пишет The National Interest.

Ракета выбрасывается из контейнера, после этого на высоте 20 метров ориентируется по направлению к цели, а затем запускается ракетный двигатель. "Это позволяет "Тору" засекать цель и начинать ее обстрел в течение 10 секунд во время движения и в течение 8 секунд, если он стоит на месте", - отмечает издание.

"Тор-М1" имеет уже два канала наведения и может уничтожать более широкий спектр целей, включая бомбы с лазерным наведением. Благодаря новой электронике, он быстрее реагирует на угрозы. А "Тор-М2" оказался еще более совершенным оружием. Он может обстреливать четыре цели одновременно.

Фото: U.S. Ministry of Defence/Wikimedia.org
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"Вертикальный запуск является значительным преимуществом при поражении нескольких целей, приближающихся с разных направлений, поскольку пусковая установка не должна поворачиваться перед запуском ракеты", - отмечает The National Interest.

Автор публикации Чарли Гао обращает внимание на тот факт, что "Тор", состоящий на вооружении российской армии, имеет несколько различных шасси, в числе которых есть предназначенные для арктических условий и для экспорта. Он также делает предположение, что этот ЗРК эффективно использовать в паре с российским самоходным ЗРПК "Панцирь", который может вести огонь по сверхмалым беспилотникам.

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