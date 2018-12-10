НАТО следует опасаться: в США проанализировали эффективность ЗРК "Тор"

В США проанализировали эффективность российского зенитного ракетного комплекса "Тор" и пришли к выводу о том, что его следует особенно опасаться.

"Почему НАТО (или кто-либо еще) должен бояться российской системы ПВО "Тор"", - с такого заголовка начинается публикация The National Interest. Как отмечает издание, "Тор" был разработан в качестве замены ЗРК "Оса" на уровне дивизионного звена. Он должен был быстрее реагировать на такие новые угрозы, как низколетящие самолеты, использующие рельеф местности, высокоточные боеприпасы и крылатые ракеты.

""Тор" полностью автономен. Ракеты, радар слежения и радиолокатор поиска объединены в одном транспортном средстве. Система "Тор" использует прямой вертикальный запуск. Восемь ракет хранятся в вертикальных пусковых контейнерах", - пишет The National Interest.

Ракета выбрасывается из контейнера, после этого на высоте 20 метров ориентируется по направлению к цели, а затем запускается ракетный двигатель. "Это позволяет "Тору" засекать цель и начинать ее обстрел в течение 10 секунд во время движения и в течение 8 секунд, если он стоит на месте", - отмечает издание.

"Тор-М1" имеет уже два канала наведения и может уничтожать более широкий спектр целей, включая бомбы с лазерным наведением. Благодаря новой электронике, он быстрее реагирует на угрозы. А "Тор-М2" оказался еще более совершенным оружием. Он может обстреливать четыре цели одновременно.

"Вертикальный запуск является значительным преимуществом при поражении нескольких целей, приближающихся с разных направлений, поскольку пусковая установка не должна поворачиваться перед запуском ракеты", - отмечает The National Interest.

Автор публикации Чарли Гао обращает внимание на тот факт, что "Тор", состоящий на вооружении российской армии, имеет несколько различных шасси, в числе которых есть предназначенные для арктических условий и для экспорта. Он также делает предположение, что этот ЗРК эффективно использовать в паре с российским самоходным ЗРПК "Панцирь", который может вести огонь по сверхмалым беспилотникам.