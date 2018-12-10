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10.12.2018 / 13:26
Среда обитания
Бриллианты на льду: новогоднее шоу "Аленький цветочек" при поддержке ювелирного бренда Chopard
Фото: Chopard
Фото: Chopard
27 декабря нас ждет мировая премьера ледового шоу Татьяны Навки "Аленький цветочек": отечественная версия "Красавицы и чудовища", в основу которой легла известная сказка Сергея Тимофеевича Аксакова.
"Наша задача сделать такое шоу, которое по своим масштабам и красоте не делал никто другой…", - прокомментировала событие Татьяна Навка. По ее словам, одна из целей представления - показать, какие огромные возможности и потенциал кроются в жанре ледового спектакля".
Премьера и правда обещает стать громкой и масштабной: поддержка (а значит потрясающие украшения) ювелирно-часового бренда Chopard, чьим официальным послом является Татьяна Навка, тщательно продуманные декорации и костюмы, современные спецэффекты  и участие звезд фигурного катания, среди которых Петр Чернышев, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Виктор Петренко, Юко Кавагути и многие другие.
Спектакль будет проходить до 8 января 2019 года во дворце спорта "Мегаспорт".
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