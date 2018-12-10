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10.12.2018 18:36
Рубрика: В мире

Пашинян: Ереван готов установить прямые отношения с Анкарой

Текст: Константин Волков

Как заявил 10 декабря и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, Ереван готов установить прямые отношения с Анкарой, причем без предварительных условий. Об этом он сказал на пресс-конференции.

Фото: Игорь Курашов
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"Мы готовы к прямым отношениям с Турцией без предварительных условий, и мы знаем, что Турция тоже к этому готова", - отметил политик.

Граница между Арменией и Турцией закрыта с 1993 года по инициативе турецкой стороны. Отношения между странами остаются напряженными из-за того, что Турция поддержала Азербайджан в вопросе Нагорного Карабаха, а также из-за отказа Анкары признавать геноцид армян 1915-16 годов в Османской империи.

По данным ЦИК Армении, Никол Пашинян с его партией "Мой шаг" одержали убедительную победу на прошедших 9 декабря внеочередных парламентских выборах, набрав 70,45 процента голосов. Также в парламент прошли "Процветающая Армения" (8,37 процента) и "Светлая Армения" (6,37 процента). Остальные партии, в том числе находившиеся ранее у власти республиканцы, не преодолели пятипроцентный барьер.

В мире экс-СССР Армения В мире Ближний Восток Турция
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