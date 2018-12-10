Победительницу израильских "Паттонов" показали на EDEX-2018

На проходившей в Каире Международной выставке оборонной промышленности EDEX-2018 были продемонстрированы различные изделия, выпускающиеся военными заводами Египта. В павильонах и на открытых площадках специалисты и гости форума могли познакомиться с образцами различной авиационной, бронетанковой и артиллерийской техники.

Среди этого многообразия совсем не потерялся противотанковый ракетный комплекс "Малютка", производство которого продолжается в этой стране. Этот ПТРК осматривали даже первые лица государства, посетившие EDEX-2018 в день открытия.

Данное оружие стало поставлять в Египет из СССР еще в начале 70-х гг. Участие в октябрьской войне 1973 года сделало его легендарным - тогда с помощью этих комплексов были уничтожены сотни израильских "Супершерманов", М48, М60 и "Центурионов".

Многие специалисты считают, что эти ПТУР были самым опасным на то время средством поражения бронетехники. Попадание "Малютки" часто приводило к фатальным последствиям - пожарам и взрывам боекомплекта.

Именно тяжелые потери, понесенные в ходе сражений на египетском Синайском полуострове и сирийских Голанских высотах, вынудили израильтян начать разработку и производство своего танка "Меркава".

В настоящее время выпускается глубоко модернизированная версия данного ПТРК. Кумулятивная тандемная боевая часть обладает повышенной бронепробиваемостью, а система управления стала полуавтоматической.

Египетская армия имеет на вооружении и более современные противотанковые системы, однако отказываться от массовой и дешевой в производстве и эксплуатации "Малютки" военные не собираются.