Победительницу израильских "Паттонов" показали на EDEX-2018

First edition of Edex underway in Egypt https://t.co/2kUM2VOgoq pic.twitter.com/5Oc2Ed3RIm— defenceWeb (@defenceWeb_Afr) 4 декабря 2018 г.
Среди этого многообразия совсем не потерялся противотанковый ракетный комплекс "Малютка", производство которого продолжается в этой стране. Этот ПТРК осматривали даже первые лица государства, посетившие EDEX-2018 в день открытия.
Данное оружие стало поставлять в Египет из СССР еще в начале 70-х гг. Участие в октябрьской войне 1973 года сделало его легендарным - тогда с помощью этих комплексов были уничтожены сотни израильских "Супершерманов", М48, М60 и "Центурионов".
Многие специалисты считают, что эти ПТУР были самым опасным на то время средством поражения бронетехники. Попадание "Малютки" часто приводило к фатальным последствиям - пожарам и взрывам боекомплекта.
Именно тяжелые потери, понесенные в ходе сражений на египетском Синайском полуострове и сирийских Голанских высотах, вынудили израильтян начать разработку и производство своего танка "Меркава".
В настоящее время выпускается глубоко модернизированная версия данного ПТРК. Кумулятивная тандемная боевая часть обладает повышенной бронепробиваемостью, а система управления стала полуавтоматической.
Египетская армия имеет на вооружении и более современные противотанковые системы, однако отказываться от массовой и дешевой в производстве и эксплуатации "Малютки" военные не собираются.