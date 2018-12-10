Под Костромой из ревности сожгли два дома

В Костромской области задержана 55-летнюю женщина - ее подозревают в поджогах двух домов более удачливой соперницы, к которой ушел ее бывший муж.

Полиция в Шарьинском районе Костромской области возбудила два уголовных дела по факту умышленных поджогов жилых домов. По странному стечению обстоятельств, в обоих случаях в списках погорельцев оказывалась одна и та же семья.

Первый дом сгорел в октябре, второй - в начале декабря. К счастью, в огне никто не погиб, но оба строения оказались уничтожены.

Когда полицейские начали расследование, под подозрение попала 55-летняя жительница поселка Вохма.

- Женщину задержали и доставили в отдел полиции, где она призналась в содеянном. Как выяснилось, на преступление злоумышленница пошла из-за ревности к бывшему супругу. Таким образом, она пыталась избавиться от соперницы и вернуть мужа в семью, - сообщили в УМВД.

Как пояснили в полиции, первая попытка мести оказалась неудачной: дом сгорел, когда хозяева были в гостях. После пожара бывший муж предполагаемой поджигательницы переехал вместе с новой избранницей в другой дом, расположенный по соседству.

В декабре, когда экс-супруг подозреваемой уехал на заработки в Москву, огонь охватил и второе здание.

- Жителям удалось спастись из огня: женщина вместе с сыном выбралась через окно, - рассказали в УМВД.

Как выяснилось, муж подозреваемой в поджогах уже не в первый раз уходил из семьи. А обманутая жена и раньше пыталась отомстить сопернице криминальным способом: ревнивицу уже привлекали к уголовной ответственности по статье 115 Уголовного кодекса (умышленное причинение легкого вреда здоровью) за попытку облить соперницу кислотой.

Сейчас подозреваемая заключена под стражу. За умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога ей может грозить до пяти лет заключения.