Полиция расстреляла взбесившегося пса возле школы в Костроме

Полицейские были вынуждены применить табельное оружие, чтобы обезвредить взбесившуюся собаку породы алабай, которая напала на двух человек возле школы в Костроме.

Сообщение о нападении большой собаки на человека в районе улицы Ивановской в Костроме поступило в дежурную часть от местных жителей. Как рассказал "РГ" представитель регионального УМВД Александр Дугарев, девятилетний пес породы алабай сначала напал на свою хозяйку, которая пыталась загнать его в будку, а затем набросился и на хозяина.

- По адресу незамедлительно был направлен экипаж ППС и одновременно вызвана скорая помощь. Прибывшие полицейские застали мужчину с рваными ранами на руке, взволнованных соседей и обеспокоенных родителей учеников расположенной напротив музыкальной школы, - рассказали в УМВД.

Мужчина сильно пострадал от укусов разъяренного пса. Владельца агрессивного животного доставили в травмпункт и оказали ему первую помощь. Сейчас жизнь пострадавшего вне опасности.

- Пса полицейские загнали машиной во двор и вызвали специализированную службу по отлову животных. Однако пока те ехали, пес сумел вырваться. Чтобы избежать человеческих жертв, экипажу пришлось применить табельное оружие: собаку застрелили из пистолета, - пояснил Александр Дугарев.

Владельцы собаки пояснили, что пес жил у них девять лет и не проявлял агрессии, а сейчас неожиданно рассвирепел.

Учащиеся расположенной рядом с домом школы и их родители в результате инцидента не пострадали.