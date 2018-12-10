Синоптики предупредили москвичей о сильном тумане

В центре погоды "Фобос" предупредили жителей столицы, что в понедельник, 10 декабря, ожидается ухудшение видимости из-за тумана. Это произойдет на фоне повышения температуры на пять градусов выше нормы.

"Сегодня в Москве высока вероятность очаговых туманов и ухудшение видимости до 500 метров", - говорится в сообщении "Фобоса".

В начале недели на европейской территории погоду будут определять атлантические циклоны. Поэтому возможно колебание температуры и резкое понижение атмосферного давления, рассказала ранее "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"По ночам будет идти снег, днем мокрый снег. Во вторник и среду температура существенно не изменится. Ночью небольшой мороз - до минус 6. Днем опять минус 3 - плюс 2 градуса. Снег будет немного подтаивать, но сойти совсем не должен", - уточнила синоптик.