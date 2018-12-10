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10.12.2018 11:19
Проект: В регионах

В Калуге отметили День юриста

7 декабря в Калуге отметили День юриста. Представители самых разных юридических профессий принимали поздравления и адресовали их друг другу на торжественном собрании.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

В адрес собравшихся прозвучало много теплых слова от почетных гостей - губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, городского головы Калуги Дмитрия Разумовского, прокурора Калужской области Александра Гулягина.

Член комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации, председатель совета калужского регионального отделения Ассоциации юристов России Алексей Александров вручил членские билеты людям, которые приняли решение участвовать в жизни Ассоциации юристов России.

Губернатор наградил званием "Заслуженный юрист Калужской области" директора калужского филиала Всероссийского государственного университета юстиции Андрея Савинова.

Фото: Калужская городская Дума
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На торжестве также были вручены дипломы "Молодой юрист". Новая награда учреждена в области в 2018 году по инициативе Совета молодых юристов калужского отделения Ассоциации в целях поощрения молодых специалистов, отличившихся в сфере правового просвещения и оказания бесплатной юридической помощи жителям региона.

Были названы и имена обладателей высшей награды профессионального юридического сообщества - юридической премии Калужской области "Юрист года".

В текущем году звания ее лауреатов в номинациях "Правовое просвещение", "Правоохранительная деятельность" и "Правозащитная деятельность" были удостоены: сопредседатель Ассоциации юристов России, государственный советник юстиции РФ Сергей Степашин, заместитель начальника УМВД России по Калужской области - начальник следственного управления, полковник юстиции Алексей Глазков и уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников.

- Символично, что День юриста мы отмечаем накануне знаменательного события, через несколько дней исполнится 25 лет со дня принятия нашего основного закона - Конституции Российской Федерации, - отметил глава городского самоуправления Александр Иванов, - принятая в уже далеком 1993 году, Конституция РФ заложила правовые основы нашего государства, определила основные векторы развития правовой системы. Сегодня невозможно переоценить значимость профессии юриста для нашей страны. Российское законодательство постоянно меняется и совершенствуется, становится все более сложным. Именно от юристов зависит чистота, точность и проработанность нормативных актов всех уровней власти, от постановления сельсовета до федеральных законов.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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