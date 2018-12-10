В Твери из частной школы похитили девочку

В Твери из частной школы похищена пятилетняя девочка. Об этом сообщает следственное управление СК по региону.

По предварительным данным, ребенка из образовательного учреждения по улице Фрунзе забрал дедушка. Он увез внучку на автомобиле в неизвестном направлении.

Сейчас автомобиль похитителя разыскивается. В городе введен план "Перехват". В СУ СК по области "РГ" сообщили, что следственная группа выехала на место происшествия.

По данному факту организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, устанавливается личность похитителя.