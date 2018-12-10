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10.12.2018 14:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Твери из частной школы похитили девочку

Текст: Элина Труханова

В Твери из частной школы похищена пятилетняя девочка. Об этом сообщает следственное управление СК по региону.

Задержан москвич, похитивший детей у экс-жены и угнавший такси

По предварительным данным, ребенка из образовательного учреждения по улице Фрунзе забрал дедушка. Он увез внучку на автомобиле в неизвестном направлении.

Сейчас автомобиль похитителя разыскивается. В городе введен план "Перехват". В СУ СК по области "РГ" сообщили, что следственная группа выехала на место происшествия.

По данному факту организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, устанавливается личность похитителя.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Тверь
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