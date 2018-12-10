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10.12.2018,  
13:18
Текст:  Антон Валагин

Видео: Аэропорт Домодедово купил ремонтный танк

Московский аэропорт Домодедово получил бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-1 на базе танка Т-72. Главной задачей машины является буксировка любых типов самолетов в нештатных ситуациях.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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- Домодедово - первый в России аэропорт, купивший гражданскую версию БРЭМ-1, - отметили в корпорации "Ростех". В холдинг входит производитель БРЭМ АО "Уралвагонзавод". Перед поставкой гражданским боевую машину демилиторизовали: сняли пулемет, дымовые гранаты, армейские системы связи и выкрасили БРЭМ в оранжевый цвет, который носит наземная техника в аэропортах.

Бронированная эвакуационная машина уральского производства оснащена лебедкой тяговым усилием до 100 тонно-сил. Этого достаточно, чтобы вытянуть самолет любого типа. А бульдозерный нож и гусеницы позволяют прокладывать путь для эвакуации по любой местности - даже через лес. Также БРЭМ может буксировать объекты массой до 50 тонн на штангах с внутренней амортизацией.

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