Хабаровская фирма "подарила" Китаю 50 тонн сладостей

Сотрудники Хабаровской таможни выявили факт невозврата в Россию 7,5 миллиона рублей из Китая. Эти деньги должны были перевести местной фирме за 50 тонн печенья, вафель, мороженого, конфет и меда.

Сладости в КНР хабаровская фирма экспортировала с апреля по июль 2016 года.

- Согласно контрактам, заключенным российской и китайской компаниями, оплата за российские товары должна была поступить на счет российской фирмы в течение 790 дней с момента отправки товара. В 2018 году сроки истекли, однако деньги за отправленный товар в Россию так и не вернулись, - рассказала пресс-секретарь Хабаровской таможни Виктория Алешина.

За невыполненные в срок обязанности по получению на свой счет денег за товары таможня возбудила четыре дела об административных правонарушениях в отношении фирмы-экспортера.

Согласно части 4 статьи 15.25 КоАП РФ, фирме грозит штраф в размере от 75 до 100 % от неполученной суммы.