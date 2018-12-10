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10 декабря 2018 г. 19:08
Происшествия
Текст: Артем Локалов

У семьи староверов в Приморье сожгли едва купленные постройки

Русские староверы, перебравшиеся в Приморье из Южной Америки, пострадали от поджигателей в селе Любитовка.
Пепелище на месте сожженых построек.
Пепелище на месте сожженых построек.

Это произошло еще в конце ноября, однако корреспонденту "Родины" о случившемся стало известно только сейчас. 

- Купил здание, в котором была пилорама, - рассказал Иосиф Ревтов. - Но местные украли оттуда доски. Я сообщил в полицию. За это нам, видимо, решили отомстить.

Ревтов и другие староверы собирались использовать постройки, в том числе, для хранения зерна, выращиванием которого занимаются после того, как перебрались в Россию из Южной Америки. Всего в районе Любитовки сейчас живет девять семей староверов.

Сгоревшие гараж и сарай.

По словам Ревтова, он заявил в полицию, что сгорели сарай и гараж, и там быстро нашли поджигателей из местных.

Фото: Мария Санарова
Что говорят русские староверы из Америки, которым предлагают переселиться в Россию

- Мы стараемся с местными ладить. Но им приезжие не очень по нраву. Китайцы - те приезжают и уезжают, а мы больше на глазах, - сказал Иосиф Ревтов.

В этом году несколько русских староверов из Бразилии, Ургугвая и Бразилии посетили Россию. Они побывали в регионах страны, в том числе, Приморье, где им по федеральной программе бесплатно предлагают землю.

Мария Санарова из деревни Санта-Крус, что в бразильском штате Парана, вела дневник путешествия по России.

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#журнал Родина
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