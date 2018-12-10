Презентован туристический бренд провинции Хэйлунцзян

Состоялась первая презентация сезона Хэйлунцзянского зимнего культурного туризма - 2018, на которой официально представлен новый туристический бренд "Великолепные пейзажи северной страны в провинции Хэйлунцзян".

Природные красоты северной китайской провинции хорошо узнаваемы. Она обладает обширными лесами, великими равнинами, огромными водно-болотными угодьями, большими озерами, крупной пограничной рекой, богатыми ледово-снежными ресурсами.

Хэйлунцзян, являясь важной базой зимнего туризма в Китае, имеет не только уникальные пейзажи, но и первоклассную экологическую среду.

"Харбинский большой мир льда и снега", "Родина снега Китая" и другие туристические бренды широко известны в стране и за рубежом. "Весна северной страны", "Летний курорт", "Разноцветные горные пейзажи" и "Ледяная и снежная корона" - эти бренды четырех сезонов года стали идеальными интерпретациями "Великолепных пейзажей северной страны в провинции Хэйлунцзян".