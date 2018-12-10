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10.12.2018 09:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Замминистра строительства Бурятии обвинили по делу о жилье для сирот

Текст: Дина Непомнящая

По делу о приемке министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия некачественного жилья для сирот предъявили обвинение заместителю министра - председателю приемочной комиссии Сергею Рыбальченко. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону, в настоящее время чиновник задержан за превышение служебных полномочий.

Фото: Пресс-служба прокуратуры РБ.
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Ранее "РГ" писала, что поводом для возбуждения дела стало подписание сотрудниками министерства актов приема приобретенных у индивидуальных предпринимателей жилых помещений, которые впоследствии оказались непригодными для проживания. Речь шла о 254 квартирах в селе Сотниково Иволгинского района "для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот".

По версии следствия, все жилые дома передали через республиканский ресурсный центр "Семья" детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам социального найма. Но жить в квартирах оказалось невозможно. При осмотре были зафиксированы низкая температура в помещениях, наличие плесени, гниение полов, трещины на межквартирных внутренних стенах и другие дефекты.

Следователи также возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего предпринимателя, который занимался строительством домов.

"Он помог зарегистрировать ряд своих знакомых в качестве индивидуальных предпринимателей, а затем, фактически руководя их деятельностью, вместе с ними принял участие в торгах, по итогам которых заключил с министерством строительства госконтракты. После этого организовал строительство домов с грубым отступлением от строительных норм и правил, без осуществления авторского и строительного контроля, с удешевлением строительных и отделочных материалов", - отмечают представители СК.

Оба уголовных дела соединены в одно производство. Расследование продолжается.

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