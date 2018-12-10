Роспотребнадзор проверит нижегородскую школу на предмет червей в еде

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проверит информацию о червях, якобы обнаруженных в еде в школе № 85 приволжской столицы.

Как сообщила корреспонденту "РГ" специалист надзорного ведомства Екатерина Иконникова, сигнал об этом поступил к ним еще в пятницу. Когда именно эксперты Роспотребнадзора приступят к ревизии школьной столовой, она не уточнила.

А в мэрии Нижнего Новгорода сообщили, что мама ученика, выложившего в соцсети снимок тарелки, по которой из-под риса и зеленого горошка выползает нечто похожее на червя, приходила в школу и долго извинялась перед руководством за неудачную шутку сына. Он, кстати, снабдил фото подписью следующего содержания: "Наш школьный обед сегодня. 85-я школа. Приятного аппетита".