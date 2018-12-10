Новости

Первый "Каракурт" с "Калибрами" передадут флоту 12:02
В Петербурге за контрабанду задержан барабанщик Animal ДжаZ 11:58
Актер Алексей Панин попал в ДТП в Москве 11:47
Видео: раскрыты названия эпизодов нового сезона "Очень странных дел" 11:45
В Югре УАЗ с людьми провалился под лед 11:43
Минск полон решимости реализовать все договоренности с Хартумом 11:43
Видео: новая серия "Простоквашина" полна отсылок к старому мультфильму 11:37
МИД Беларуси: Заключение визового соглашения с ЕС затягивается 11:29
Сын Бориса Стругацкого закроет книжную лавку в Петербурге 11:25
Полицейский спас задержанного водителя от налетевшей на них машины 11:25
Морская авиация России получит новый патрульный самолет 11:22
В Перми должница попыталась угнать свой автомобиль из-под ареста 11:21
Netflix занялся новой экранизацией "Призрака в доспехах" 11:11
В Смоленске наградили командиров поисковых отрядов 11:06
В Волгоградской области уничтожено 77 мин времен ВОВ 11:02
МИД Беларуси: В соглашении с РФ о признании виз найден баланс компромиссов 11:00
В уральской редакции "РГ" прошел квест ко Дню героев отечества 10:50
Мужчины, гулявшие по Киеву в флагах РФ и Украины, отправлены в СБУ 10:50
Латвийский политолог: Раймонд Вейонис действует неумело и подозрительно 10:50
В Краснодаре таксиста расстреляли из неизвестного оружия 10:49
В Ставрополе трое пожарных пострадали при взрыве газа 10:47
Алексей Панин получил травму головы в ДТП в центре Москве 10:45
Пациенты волгоградской больницы пожаловались на картонные тумбочки 10:43
Россияне смогут управлять своим цифровым профилем 10:26
Новый "летающий радар" А-50У передали военным 10:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
10.12.2018 11:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми должница попыталась угнать свой автомобиль из-под ареста

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В результате совместного рейда сотрудников ГИБДД и ФССП была задержана жительница Перми, с которой по решению суда необходимо было взыскать более 130 тысяч рублей. Судебные приставы решили наложить арест на принадлежащий должнице автомобиль LADA GRANTA, но в момент описи имущества транспортное средство попытались угнать.

Фото: depositphotos.com
На Урале "человек-паук" попытался по балконам уйти от приставов

Как пояснили в УФССП по Пермскому краю, похитить свой собственный автомобиль решила задержанная гражданка. Она попросила разрешение забрать свои личные вещи из багажника автомобиля, но как только получила доступ к транспортному средству, завела двигатель и попыталась тронуться с места. Судебные приставы воспрепятствовали угону: забрали ключ из замка зажигания и достали из машины женщину.

Машина была погружена на автоэвакуатор и вывезена на стоянку под ответственное хранение взыскателя. У должницы еще есть время, чтобы погасить долг и вернуть свой автомобиль.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Полномочия судебных приставов
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Ангарский маньяк" обжалует приговор
"Яндекс" рассказал, что ищут россияне в интернете
Трамп согласился выделить Пентагону 750 миллиардов долларов
Синоптики предупредили москвичей о сильном тумане
Финдиректор Huawei заявила о своей невиновности