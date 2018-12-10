В Перми должница попыталась угнать свой автомобиль из-под ареста

В результате совместного рейда сотрудников ГИБДД и ФССП была задержана жительница Перми, с которой по решению суда необходимо было взыскать более 130 тысяч рублей. Судебные приставы решили наложить арест на принадлежащий должнице автомобиль LADA GRANTA, но в момент описи имущества транспортное средство попытались угнать.

Как пояснили в УФССП по Пермскому краю, похитить свой собственный автомобиль решила задержанная гражданка. Она попросила разрешение забрать свои личные вещи из багажника автомобиля, но как только получила доступ к транспортному средству, завела двигатель и попыталась тронуться с места. Судебные приставы воспрепятствовали угону: забрали ключ из замка зажигания и достали из машины женщину.

Машина была погружена на автоэвакуатор и вывезена на стоянку под ответственное хранение взыскателя. У должницы еще есть время, чтобы погасить долг и вернуть свой автомобиль.