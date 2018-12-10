Морская авиация России получит новый патрульный самолет

В ближайшее время морская авиация ВМФ РФ получит новые самолеты и вертолеты. Прежде всего, это современный морской патрульный самолет. Работы над ним должны завершиться в 2020-х годах. Он заменит существующие противолодочные самолеты.

Об этом сообщил генерал-майор Игорь Кожин, начальник морской авиации Военно-морского флота. Интервью с ним напечатала газета "Красная звезда". Создание нового патрульного самолета планируется завершить во втором этапе модернизации - до 2030 года. Всего Кожин отметил три этапа, вплоть до 2050 года.

Новые вертолеты Ка-27М заменят нынешние Ка-27. Одновременно с поставкой Ка-27М продолжится процесс по их дальнейшей модернизации. Вертолеты оснащают элементами современного технологического оборудования.

Упомянул Герой России Игорь Кожин и самолеты-амфибии Бе-200. Их должны получить до конца 2019 года. Бе-200 будут эксплуатировать в качестве спасательных и противопожарных летательных аппаратов. Для этого уже обучили летный состав. А самолеты-амфибии продемонстрируют в Санкт-Петербурге на Главном военно-морском параде. Получит морская авиация и новый поисково-спасательный вертолет-амфибию дальнего действия, его разработают для Арктики. Это произойдет в третьем этапе модернизации - с 2031 по 2050 годы.

На вооружение морской авиации поступят и корабельные самолеты радиолокационного дозора, беспилотные летательные аппараты корабельного базирования - с 2021 по 2030 годы.

Еще об одной новинке рассказал начальник морской авиации ВМФ России. Это Ил-38Н, специальные испытания которого уже идут. Они связаны с совершенствованием ранее принятого на вооружение комплекса "Новелла". Планируется поставить на него новые элементы.

К окончанию третьего этапа - 2050 году, по словам Игоря Кожина, морская авиация перейдет на новое поколение многофункциональных летательных аппаратов и примет на вооружение новое поколение систем высокоточного оружия воздушного базирования, в том числе для действий в условиях Арктики и шельфов Арктических морей.