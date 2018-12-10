Заведующая детским садом в Заполярье "отмыла" 134 тысячи рублей

Заведующую хозяйственным отделом детского сада №30 в городе Североморске Мурманской области осудили на полтора года условно с испытательным сроком.

Приговор вынес Североморский районный суд, который признал заведующую виновной в мошенничестве с использованием служебного положения.

Выяснилось, что предприимчивая заведующая для пополнения своего кошелька "изобрела" себе еще одну должность - оператор стиральных машин. Фактически эту должность она не занимала. Но по документам, которые дама исправно сдавала в бухгалтерию, липовая "стирка" продолжалась в течение двух лет и принесла заведующей более 134 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Помимо условного лишения свободы, женщине предстоит возместить причиненный ущерб.