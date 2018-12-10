Жительница Пскова продала дочь знакомой из соцсетей

Псковские следователи выясняют обстоятельства продажи новорожденной девочки. Ребенка родила 21-летняя жительница областного центра и сразу после выписки из роддома передала свою дочь едва знакомой вологжанке.

Как сообщает Следственный комитет по Псковской области, с 46-летней дамой из Вологды женщина познакомилась в социальных сетях.

По версии следствия, договоренность о продаже ребенка была достигнута еще до родов.

В итоге мать передала дочь покупательнице. Но сейчас девочку у вологжанки изъяли. На период разбирательства ребенок находится в медучреждении. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье "торговля людьми".

Расследование ведется силами правоохранительных органов двух регионов. Если псковские следователи изучают личность роженицы, то их вологодские коллеги проверяют действия покупательницы.