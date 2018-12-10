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10.12.2018 14:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительница Пскова продала дочь знакомой из соцсетей

Текст: Вера Черенева

Псковские следователи выясняют обстоятельства продажи новорожденной девочки. Ребенка родила 21-летняя жительница областного центра и сразу после выписки из роддома передала свою дочь едва знакомой вологжанке.

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Как сообщает Следственный комитет по Псковской области, с 46-летней дамой из Вологды женщина познакомилась в социальных сетях.

По версии следствия, договоренность о продаже ребенка была достигнута еще до родов.

В итоге мать передала дочь покупательнице. Но сейчас девочку у вологжанки изъяли. На период разбирательства ребенок находится в медучреждении. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье "торговля людьми".

Расследование ведется силами правоохранительных органов двух регионов. Если псковские следователи изучают личность роженицы, то их вологодские коллеги проверяют действия покупательницы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вологда СЗФО Псковская область Псков
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