Новый "летающий радар" А-50У передали военным

Таганрогский авиакомплекс имени Бериева передал ВКС России очередной модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50У.

- После прохождения всех необходимых испытаний самолет с бортовым номером 45 "красный" был передан экипажу ВКС и совершил перелет к месту постоянного базирования, - сообщили ТАСС на предприятии.

Модернизация советских самолетов ДРЛО А-50 заключается в установке нового радиотехнического комплекса с улучшенными характеристиками. В частности, обновленный самолет стал быстрее находить низколетящие и малозаметные цели: выполненные по технологии стелс самолеты, крылатые ракеты и вертолеты. Возросла устойчивость бортовой электроники к средствам РЭБ.

Помимо обнаружения целей, А-50 получил больше возможностей по наведению на них средств ПВО: прежняя версия могла взаимодействовать в автоматическом режиме с перехватчиками МиГ-31, новая способна передавать данные о целях истребителям других типов и зенитным комплексам на земле, а также наводить штурмовики и бомбардировщики на цели на земле. А-50У может управлять и воздушным движением в районе патрулирования, что было продемонстрировано на учениях ВДВ летом 2018 года.

Радиотехнический комплекс выстроен на современной элементной базе, благодаря чему освободилось место для дополнительного топлива. У экипажа появилась комната отдыха и кухня.

Модернизация А-50 в Таганроге началась в 2011 году, нынешний самолет - пятый по счету. Весь российский флот ДРЛО базируется в Иванове.