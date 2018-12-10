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10.12.2018 11:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Волгоградской области уничтожено 77 мин времен ВОВ

Текст: Алена Ларина (Волгоград)

Саперы Южного военного округа уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны у хутора Грачи Городищенского района Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

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Минометные 82-миллиметровые снаряды в количестве 77 штук были обнаружены во время сельскохозяйственных работ. Их применяли во время битвы за Сталинград.

Опасную находку вывезли и уничтожили на армейском полигоне Прудбой с помощью подрыва накладным зарядом. При этом саперы использовали защитные костюмы "Сокол", изготовленные из специального материала, защищающего от осколков, летящих со скоростью более 500 метров в секунду.

Это далеко не первый случай обнаружения снарядов времен Великой Отечественной войны на территории Волгоградской области. Только в этом году военнослужащие уничтожили в регионе более трех тонн взрывоопасных предметов, оставшихся с тех лет.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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