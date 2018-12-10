Стартовала акция "В новый год без долгов!" от Ямалкоммунэнерго

Ежегодная предновогодняя акция единого коммунального оператора Ямала "В Новый год без долгов!" стартует 10 декабря и завершится 10 января 2019 года.

В течение месяца многие неплательщики за жилищно-коммунальные услуги смогут погасить свои долги без начисленной на них пени.

В этом году более строгие правила. По условиям акции пеня подлежит аннулированию в отношении потребителей-должников (физических лиц), полностью погасивших задолженность за жилищно-коммунальные услуги в указанный период. Но существуют и исключения: акция не распространяется на тех должников, в отношении которых поданы документы в суд или уже вынесено судебное решение.

Напомним, что акция распространяется на все филиалы АО "Ямалкоммунэнерго" и дочерние предприятия компании: ОАО "Тепло-Энергетик" (г. Лабытнанги), ООО "ЭК "ТВЭС" (с. Красноселькуп).

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru





Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"