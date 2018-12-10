В Нижнем Тагиле полицейские осуждены после гибели задержанного

Новости

В перинатальном центре Карелии приняли первые роды 14:16
В России посчитали средний размер взятки 14:10
В Росавиации рассказали о новом российском авиаперевозчике 14:04
Разработки столичной системы образования вызвали интерес в Финляндии 14:04
Военная прокуратура проверит законность поставок сосисок для Росгвардии 14:03
Петербуржца поместили в психбольницу после звонка о заминировании 13:56
В Кузбассе в ДТП с автобусом пострадали шесть человек 13:53
"Вильярреал" перед матчем со "Спартаком" остался без главного тренера 13:50
В Китае найдена роскошная колесница возрастом 2500 лет 13:47
В Петербурге построят батискаф для исследования Марианской впадины 13:46
В Австралии умер "самый мускулистый в мире" кенгуру 13:42
В Минпросвещения прокомментировали новый запрет на подарки учителям 13:33
Новогоднее шоу "Аленький цветочек" при поддержке бренда Chopard 13:26
В Челябинске из-за обморока пассажира сел самолет Махачкала - Сургут 13:19
Черноморский флот в 2019 году получит 12 новых кораблей 13:18
Южный циклон принесет в Крым сильный дождь и снег 13:17
Песков назвал "фееричными" расследования Мюллера 13:06
Ученые нашли способ следить за возмущениями в ионосфере Земли 13:05
Ученые вычислили алгоритм выживания в "Игре престолов" 13:05
На Кубани задержали печатавшую евро на принтере фальшивомонетчицу 13:04
Заведующая детским садом в Заполярье "отмыла" 134 тысячи рублей 13:03
Выход нового Nissan Juke отложили 13:03
Уральца пригласили на роль "плохого русского парня" в фильме Гая Ричи 12:56
Песков: Путин может прийти на прощание с Алексеевой 12:52
Краснодарский краевой суд пересмотрит дело рэпера Хаски 12:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
10.12.2018 12:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижнем Тагиле полицейские осуждены после гибели задержанного

Текст: Татьяна Воробьева

Суд в Нижнем Тагиле вынес приговор по делу троих оперуполномоченных угрозыска, избивших задержанного до смерти.

Как сообщает Свердловская областная прокуратура, 15 сентября 2017 года в дежурную часть поступило сообщение о краже из торгового павильона по улице Юности около 148 тысяч рублей. В преступлении подозревали 42-летнего местного жителя. 27 сентября он был задержан для проверки на причастность к правонарушению. Однако, сразу его не опросили: мужчина был пьян.

В Воронеже задержание полицейского с взяткой попало на видео

Днем позднее полицейские его привели в один из служебных кабинетов и предложили признаться в краже денег из торгового павильона. Получив отказ, они избили его. 30 сентября ситуация повторилась.

Третьего октября 2017 года мужчина скончался в больнице Нижнего Тагила.

"Экспертиза установила, в частности, время смерти потерпевшего и способ нанесения ему телесных повреждений. Были изъяты и проанализированы видеозаписи с камер наружного наблюдения, проведены очные ставки между свидетелями и обвиняемыми, допрошено свыше 50 свидетелей", - передает пресс-служба Следственного комитета.

Трое полицейских признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Приговором суда стражам порядка назначено от 3 лет и 2 месяцев до 3 с половиной лет в колонии общего режима. Также они лишены лейтенантских званий.

Приговор пока не вступил в законную силу. Когда это произойдет, фигуранты будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Преступления правоохранителей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Начальником ГРУ назначен вице-адмирал Игорь Костюков
Суд ЕС подтвердил право Британии отказаться от Brexit
Названы регионы с самой большой и маленькой пенсией
Регионы с высоким ростом экономики получат "премию" в 20 млрд рублей
"Ангарский маньяк" обжалует приговор