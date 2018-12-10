В Нижнем Тагиле полицейские осуждены после гибели задержанного

Суд в Нижнем Тагиле вынес приговор по делу троих оперуполномоченных угрозыска, избивших задержанного до смерти.

Как сообщает Свердловская областная прокуратура, 15 сентября 2017 года в дежурную часть поступило сообщение о краже из торгового павильона по улице Юности около 148 тысяч рублей. В преступлении подозревали 42-летнего местного жителя. 27 сентября он был задержан для проверки на причастность к правонарушению. Однако, сразу его не опросили: мужчина был пьян.

Днем позднее полицейские его привели в один из служебных кабинетов и предложили признаться в краже денег из торгового павильона. Получив отказ, они избили его. 30 сентября ситуация повторилась.

Третьего октября 2017 года мужчина скончался в больнице Нижнего Тагила.

"Экспертиза установила, в частности, время смерти потерпевшего и способ нанесения ему телесных повреждений. Были изъяты и проанализированы видеозаписи с камер наружного наблюдения, проведены очные ставки между свидетелями и обвиняемыми, допрошено свыше 50 свидетелей", - передает пресс-служба Следственного комитета.

Трое полицейских признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Приговором суда стражам порядка назначено от 3 лет и 2 месяцев до 3 с половиной лет в колонии общего режима. Также они лишены лейтенантских званий.

Приговор пока не вступил в законную силу. Когда это произойдет, фигуранты будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.