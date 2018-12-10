Россия стала второй в мире по объемам производства оружия в 2017 году

Общая доля продаж вооружений, производимых десятью российскими компаниями из топ-100 крупнейших производителей мира, составила в прошлом году 9,5%. Это делает Россию вторым по величине производителем вооружения в 2017-м году.

Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ). По его данным, с 2011 года в рамках программы модернизации вооружения в РФ, российские компании значительно увеличили объемы продаж. Общие продажи вооружения десятью российскими компаниями, вошедшими в рейтинг СИПРИ, выросли за 2017 год на 8,5%.

Впервые в десятку крупнейших производителей вооружения вошел российский "Алмаз-Антей". С 13-го места в 2016 году эта корпорация переместилась на 10-е.

Лидерами данного рейтинга традиционно являются США, на долю которых в продажах приходится 57%. Великобритания сместилась со второго на третье место с долей в 9%, пишет РИА Новости.

В опубликованном докладе сообщается, что общие объемы продаж 100 крупнейших в мире производителей вооружения и военных услуг выросли за последние 15 лет на 44% и составили в 2017 году 398,2 миллиарда долларов. Отмечается также, что предприятия из Соединенных Штатов и Западной Европы, как и в предыдущие годы, продолжают доминировать в рейтинге - в списке их более 60.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира был основан в 1966 году и является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.