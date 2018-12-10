. События года 2018

"Росгосстрах" завершил сделку по покупке "ЭРГО Жизнь". Перед страховой компанией стоит задача как можно быстрее вернуться на рынок страхования жизни с полномасштабной линейкой продуктов. Об этом сообщил генеральный директор ПАО СК "Росгосстрах" Николаус Фрай, который возглавил обновленный наблюдательный совет СК "ЭРГО Жизнь".

В набсовет также вошли представляющие "Росгосстрах" советник генерального директора по развитию страхования жизни Алексей Руденко, первый заместитель председателя правления Вячеслав Воробьев и финансовый директор Максим Шепелев, а кроме того независимый директор Максим Чернин и директор Департамента розничных продаж банка "Открытие" Алексей Фарафонтов.

По словам Николауса Фрая, покупка СК "ЭРГО Жизнь" позволит сразу запустить продажи собственных продуктов страхования жизни через компании, входящие в группу "Открытие", а чуть позже - и через розничную сеть "Росгосстраха". "Акционер ставит перед нами амбициозную задачу - в рекордные сроки войти в число лидеров рынка страхования жизни в России", - приводит цитату Фрая пресс-служба "Росгосстраха".

По итогам 2017 года Россия стала крупнейшим рынком страхования жизни в Восточной и Центральной Европе. Если общий рост этого сегмента в мире замедлился и составил всего 0,5 процента за счет сокращения на 2,7 процента сборов на развитых рынках, то рынок Восточной и Центральной Европы продемонстрировал рост на 12 процентов. Прежде всего, за счет активного развития этого направления в России.

По итогам шести месяцев 2018 года по данным "Эксперт РА" страхование жизни обеспечило 75 процентов абсолютного прироста рынка.