Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI) подвел итоги продаж вооружений и военных услуг в 2017 году и опубликовал рейтинг ста крупнейших военно-промышленных компаний мира за тот же год.

Лидируют, конечно, США. Крупнейшим мировым производителем и продавцом оружия остается Lockheed Martin. А вот Россия заняла второе место, опередив Великобританию.

В 2017 году, по мнению специалистов SIPRI, совокупный объем продаж оружия только десяти российских компаний, входящих в сотню ведущих мировых производителей вооружения и военной техники, составил 37,7 млрд долларов. Причем надо иметь в виду, что берется в расчет не только экспорт, но и поставки вооружений своей армии. По мнению замдиректора ведущего аналитического Центра АСТ Константина Макиенко, такие показатели - результат успешного выполнения госпрограммы вооружений, реализуемой до 2020 года.

В десятку самых крупных и результативных мировых военно-промышленных компаний вошел Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". В минувшем году он значительно увеличил объем продаж вооружений, вплотную приблизившись к сумме почти в девять миллиардов долларов.

И это не удивительно. Зенитно-ракетные комплексы, разрабатываемые и выпускаемые "Алмаз-Антеем", пользуются большим спросом на мировом рынке. А система С-400 вообще стала хитом продаж. Несмотря на ее многомиллиардную стоимость, за право приобретения четырехсоток идет настоящая борьба.

В цене остается наша авиационная техника. Все больший интерес появляется к нашим танкам и боевым машинам огневой поддержки. Россия не только продает свою боевую технику, но и предлагает партнерам вести совместную разработку перспективных образцов.

Еще одно направление - организация лицензионного производства. Например, Индия успешно осваивает выпуск на своих предприятиях и самолетов, и танков, и боеприпасов, разработанных российскими специалистами. Сейчас в этой стране идет подготовка к выпуску вертолетов Ка-226 и даже фрегатов проекта 11356. Фрегаты уже стоят на вооружении индийских ВМС. Они были построены в России по контракту, заключенному еще в 1997 году. И настолько полюбились морякам этой страны, что было принято решение продолжить их строительство на одной из индийских верфей. Головной корабль под названием Talwar был построен и передан заказчику в 2003 году. Это слово в переводе с хинди означает "меч". Позже все корабли проекта 11356, адаптированные для ВМС Индии, были отнесены к типу Talwar. По совокупности характеристик считаются лучшими в своем классе боевыми кораблями.

Стало также известно о том, что Россия выиграла тендер на поставку Индии переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С". Стоимость контракта, по мнению экспертов, превысит миллиард долларов.

С учетом того, что современная военная техника является воплощением самых передовых технологий, можно утверждать, что не только российские газ и нефть пользуются спросом в мире. Высокотехнологичные изделия "Made in Russia", как видим, тоже в цене, причем у самых придирчивых покупателей и по очень привлекательным для нашего бюджета ценам.