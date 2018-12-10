СБУ не пропустила митрополита Донецкого УПЦ МП через линию разграничения

Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион (УПЦ МП) не смог проехать на контролируемую Киевом территорию Донбасса, владыку не пропустила СБУ на контрольном посту. Об этом 10 декабря сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

Митрополит ехал из Донецка в село Никольское Донецкой области, где находится Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь. Однако на КПП "Новотроицкое" сотрудники СБУ аннулировали электронный пропуск владыки, дающий право на пересечение линии разграничения между территориями, подконтрольными ДНР и подконтрольными Киеву. Сотрудник СБУ сослался при этом на "особое распоряжение из Киева".

Украинская православная церковь назвала действия украинских спецслужб "провокационными", особенно учитывая, что президент Украины Петр Порошенко недавно просил главу УПЦ МП митрополита Онуфрия о содействии в вопросе возвращения на родину украинских моряков, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе.

Также УПЦ МП подчеркивает, что она - единственное связующее звено, обладающее авторитетом по обе стороны линии разграничения, и подобные действия СБУ показывают, что "определенные силы" не заинтересованы в установлении мира.

В настоящее время на Украине идет подготовка к Объединительному собору, намеченному на 15 декабря. Томос, дающий автокефалию, может быть вручен только главе объединенной церкви. Однако УПЦ МП уже заявила, что не будет участвовать в этом соборе.