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10.12.2018 10:03
Рубрика: В мире

СБУ не пропустила митрополита Донецкого УПЦ МП через линию разграничения

Текст: Константин Волков

Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион (УПЦ МП) не смог проехать на контролируемую Киевом территорию Донбасса, владыку не пропустила СБУ на контрольном посту. Об этом 10 декабря сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

Митрополит ехал из Донецка в село Никольское Донецкой области, где находится Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь. Однако на КПП "Новотроицкое" сотрудники СБУ аннулировали электронный пропуск владыки, дающий право на пересечение линии разграничения между территориями, подконтрольными ДНР и подконтрольными Киеву. Сотрудник СБУ сослался при этом на "особое распоряжение из Киева".

Фото: REUTERS/Huseyin Aldemir
СМИ: Константинополь не предоставит украинской церкви автокефалию

Украинская православная церковь назвала действия украинских спецслужб "провокационными", особенно учитывая, что президент Украины Петр Порошенко недавно просил главу УПЦ МП митрополита Онуфрия о содействии в вопросе возвращения на родину украинских моряков, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе.

Также УПЦ МП подчеркивает, что она - единственное связующее звено, обладающее авторитетом по обе стороны линии разграничения, и подобные действия СБУ показывают, что "определенные силы" не заинтересованы в установлении мира.

В настоящее время на Украине идет подготовка к Объединительному собору, намеченному на 15 декабря. Томос, дающий автокефалию, может быть вручен только главе объединенной церкви. Однако УПЦ МП уже заявила, что не будет участвовать в этом соборе.

В мире экс-СССР Украина Вопрос автокефалии на Украине
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