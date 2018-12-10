Time назвал кандидатов на звание "Человек года"

В число кандидатов на звание "Человек года" американского журнала Time вошли президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Также в список попали спецпрокурор США Роберт Мюллер и убитый в октябре саудовский журналист Джамаль Хашкаджи.

Кроме того, в списке кандидатур фигурируют президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, американский режиссер Райан Куглер (автор фильма "Черная пантера"). Среди кандидатов - американка Кристин Блейзи Форд, которая обвинила в домогательствах Бретта Кавано, впоследствии ставшего судьей верховного суда США. Также в число номинантов попали нелегальные иммигранты в США, которых разлучили с детьми, и участники массовых демонстраций, требовавшие ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия в США.

На своем сайте журнал Time объясняет, почему была выбрана та или иная кандидатура. В частности, Владимир Путин вошел в этот список, поскольку в марте этого года безоговорочно победил на выборах.