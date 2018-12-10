В ВМФ России рассказали о перевооружении морской авиации

Начальник морской авиации ВМФ РФ генерал-майор Игорь Кожин рассказал о развитии морской авиации. По его словам, этот процесс будет происходить в три этапа. На первом, до 2021 года, планируется продолжать модернизацию существующих образцов, в период с 2021 по 2030 годы авиацию ВМФ начнут вооружать перспективными образцами военной техники. После 2030 года будет продолжено развитие перспективой техники.

Так, на вооружение ВМФ России поступит новый морской патрульный самолет, разработка которого завершится в 2020-х годах, пишет газета "Красная звезда". К 2030-му году морская авиация получит два типа новых вертолетов - палубный боевой вертолет и многоцелевой вертолет корабельного и берегового базирования, рассказал Кожин. Пока же продолжается модернизация существующих вертолетов.

Идет плановое перевооружение основы противолодочных сил и сил целеуказания для корабельных группировок вертолета Ка-27 на новые вертолеты Ка-27М. Что касается боевого вертолета, то до 2020 года флот планирует перевооружиться на корабельный ударный вертолет Ка-52К "Катран".

Генерал-майор также рассказал, что корабельные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и палубные беспилотники поступят на вооружение морской авиации ВМФ России в период с 2021 по 2030 годы. Новый поисково-спасательный вертолет-амфибия дальнего действия для Арктики начнет поступать с 2031 по 2050 годы.

Кожин также добавил, что за это время в морской авиации предполагается перейти на новое поколение многофункциональных летательных аппаратов и принять на вооружение новое поколение систем высокоточного оружия воздушного базирования.