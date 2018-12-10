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10.12.2018,  
04:44

В ВМФ России рассказали о перевооружении морской авиации

Вертолет Ка-27ПС Тихоокеанского флота. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Вертолет Ка-27ПС Тихоокеанского флота. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Вертолет Ка-27ПС Тихоокеанского флота. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Начальник морской авиации ВМФ РФ генерал-майор Игорь Кожин рассказал о развитии морской авиации. По его словам, этот процесс будет происходить в три этапа. На первом, до 2021 года, планируется продолжать модернизацию существующих образцов, в период с 2021 по 2030 годы авиацию ВМФ начнут вооружать перспективными образцами военной техники. После 2030 года будет продолжено развитие перспективой техники.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Так, на вооружение ВМФ России поступит новый морской патрульный самолет, разработка которого завершится в 2020-х годах, пишет газета "Красная звезда". К 2030-му году морская авиация получит два типа новых вертолетов - палубный боевой вертолет и многоцелевой вертолет корабельного и берегового базирования, рассказал Кожин. Пока же продолжается модернизация существующих вертолетов.

Идет плановое перевооружение основы противолодочных сил и сил целеуказания для корабельных группировок вертолета Ка-27 на новые вертолеты Ка-27М. Что касается боевого вертолета, то до 2020 года флот планирует перевооружиться на корабельный ударный вертолет Ка-52К "Катран".

Фото: Alex omen/wikimedia.org
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Генерал-майор также рассказал, что корабельные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и палубные беспилотники поступят на вооружение морской авиации ВМФ России в период с 2021 по 2030 годы. Новый поисково-спасательный вертолет-амфибия дальнего действия для Арктики начнет поступать с 2031 по 2050 годы.

Кожин также добавил, что за это время в морской авиации предполагается перейти на новое поколение многофункциональных летательных аппаратов и принять на вооружение новое поколение систем высокоточного оружия воздушного базирования.

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