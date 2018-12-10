Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
10.12.2018 / 11:33
Среда обитания
Все сложилось: новая коллекция чемоданов 19 Degree Aluminum от TUMI
Коллекция 19 Degree Aluminum Осень-зима 2018. Фото: Tumi
Коллекция 19 Degree Aluminum Осень-зима 2018. Фото: Tumi

Чемоданы из коллекции 19 Degree Aluminum от TUMI с момента выхода являются постоянными спутниками путешественников, для которых одинаково важны комфорт, содержание и внешний вид. За безупречный внешний вид отвечает алюминиевый корпус с рельефной поверхностью и благородные цвета, которые дополняются каждый сезон. Этой осенью дизайнеры пополнили коллекцию сложным оттенком алого, Ember, который невозможно не заметить на ленте с багажом, да и в принципе, в пространстве любого аэропорта.

Что касается такого необходимого для дорожного спутника качества, как надежность, 19 Degree Aluminum снабжены литыми угловыми накладками - для предотвращения последствий от ударов, и несколькими независимыми замками с функцией TSA.

Коллекция 19 Degree Aluminum Осень-зима 2018. Фото: Tumi

Внутренняя поверхность, отделанная изящной подкладкой, устроена так, что в чемодане можно безболезненно перевозить самые капризные вечерние платья и деловые костюмы: здесь предусмотрены крепления для вешалок, регулируемые ремни и карманы на молниях. Представленные в трех размерах - для багажа и ручной клади, 19 Degree Aluminum легко передвигаются на 4-х колесах, которые для надежности уплотнены в корпус, и управляются выдвижной телескопической ручкой. И, наконец, как нефункциональный, но приятный дополнительный бонус для каждого обладателя 19 Degree Aluminum - коллекция винтажных стикеров.
 

Читайте также