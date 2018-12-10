Все сложилось: новая коллекция чемоданов 19 Degree Aluminum от TUMI

Чемоданы из коллекции 19 Degree Aluminum от TUMI с момента выхода являются постоянными спутниками путешественников, для которых одинаково важны комфорт, содержание и внешний вид. За безупречный внешний вид отвечает алюминиевый корпус с рельефной поверхностью и благородные цвета, которые дополняются каждый сезон. Этой осенью дизайнеры пополнили коллекцию сложным оттенком алого, Ember, который невозможно не заметить на ленте с багажом, да и в принципе, в пространстве любого аэропорта.
Что касается такого необходимого для дорожного спутника качества, как надежность, 19 Degree Aluminum снабжены литыми угловыми накладками - для предотвращения последствий от ударов, и несколькими независимыми замками с функцией TSA.
Внутренняя поверхность, отделанная изящной подкладкой, устроена так, что в чемодане можно безболезненно перевозить самые капризные вечерние платья и деловые костюмы: здесь предусмотрены крепления для вешалок, регулируемые ремни и карманы на молниях. Представленные в трех размерах - для багажа и ручной клади, 19 Degree Aluminum легко передвигаются на 4-х колесах, которые для надежности уплотнены в корпус, и управляются выдвижной телескопической ручкой. И, наконец, как нефункциональный, но приятный дополнительный бонус для каждого обладателя 19 Degree Aluminum - коллекция винтажных стикеров.